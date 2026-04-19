Nuri Şahin'den Trabzonspor'a övgü dolu sözler: 'Şampiyonlar Ligi seviyesindeler!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 22:53

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 1-1 beraberlikle sona eren Trabzonspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, konuk olduğu Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Şahin'in açıklamaları;

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE BİR TAKIM"

Açık söylemem gerekiyor, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımla oynadık. Trabzonspor, Türkiye'de en iyi oynayanlardan, çok iyi bir hocası olan, zor bir deplasmana geldik. Çok mutluyum son dakikadaki gol için ama kaybedilmiş 2 puan var.

"ZOR BİR ANDA GOLÜ YEDİK"

Oyuncularım bugün bana çok şey öğretti. Zor bir anda yedik golü. Reaksiyon gösterdik. Çok değerli bir 1 puan aldık. Yarın analiz ettiğimizde 2 puan kaybettiğimize üzüleceğim belki ama çok bir deplasmanda oynadık.

"KENDİ YARIŞIMIZDAYIZ"

İyi bir performans. Bunun üzerine gidebiliriz. Kendi yarışımızdayız. Bunu sonuna kadar sürdürebiliriz.

"TRABZONSPOR ÇOK KALİTELİ"

Trabzonspor çok kaliteli bir takım, bunu bir kez daha gördük ama biz de iyi yolda olduğumuzu gösterdik. Böyle maçlardan sonra oyuncularımın emeklerinin karşılığını almasını çok istiyorum.

