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Nuri Şahin'den Real maçı öncesi görülmemiş karar! Ancelotti tepki gösterdi

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#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#Borussia Dortmund
Nuri Şahinden Real maçı öncesi görülmemiş karar Ancelotti tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 18:42

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Real Madrid maçı öncesi sürpriz bir karar aldı.

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le yapacakları maç öncesi görülmemiş bir karara imza attı.

Alman ekibinin Türk hocasının, taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmama kararı aldığı belirtildi.

ALMAN EKİBİ İLK KEZ YAPTI

Bild'de yer alan habere göre; son antrenmanını Almanya'da gerçekleştiren Borussia Dortmund takımı daha sonra İspanya'ya hareket etti. Bundesliga devinin daha önce böyle bir uygulama yapmadığının da altı çizildi.

ANCELOTTI: "ONLARI GÖZETLEMEMİZE GEREK YOK"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Dortmund maçı öncesi konuşan Carlo Ancelotti, "Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok." dedi.

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Real Madrid ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Salı günü Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.

 

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#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#Borussia Dortmund

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