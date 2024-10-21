Nuri Şahin'den Real maçı öncesi görülmemiş karar! Ancelotti tepki gösterdi

Haberin Devamı

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le yapacakları maç öncesi görülmemiş bir karara imza attı.

Alman ekibinin Türk hocasının, taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmama kararı aldığı belirtildi.

ALMAN EKİBİ İLK KEZ YAPTI

Bild'de yer alan habere göre; son antrenmanını Almanya'da gerçekleştiren Borussia Dortmund takımı daha sonra İspanya'ya hareket etti. Bundesliga devinin daha önce böyle bir uygulama yapmadığının da altı çizildi.

ANCELOTTI: "ONLARI GÖZETLEMEMİZE GEREK YOK"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Dortmund maçı öncesi konuşan Carlo Ancelotti, "Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok." dedi.

Haberin Devamı

Real Madrid ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Salı günü Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.