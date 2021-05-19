Nuri Şahin'den Liverpool itirafı! İngilizler şaşırdı...

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Nuri Şahin, Liverpool günlerine dair fikrini değiştirdi ve yeni itirafıyla İngiltere'de gündem oldu.

Geçmiş yıllarda Ruhr Nachrichten'a verdiği röportajda Liverpool kariyerinin 12 maç sürmesine atıfta bulunan deneyimli oyuncu, "Yalnızca mutlu olduğumda %100'üm ile oynayabilirim. Real Madrid ve Liverpool'da böyle bir ortam oluşmadı." demişti.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu, bugün Goal'e verdiği demeçte ise Liverpool günlerinden övgüyle bahsetti. Nuri Şahin, Liverpool günleriyle alakalı, "Harika insanların olduğu çok iyi organize edilmiş bir kulüp Liverpool. Oradan birçok kişiyle hala iletişim halindeyim." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Nuri Şahin'in bu açıklamalarını, "Liverpool hakkındaki düşüncelerinde keskin değişiklikler olmuş" sözleriyle manşete taşıdı.

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