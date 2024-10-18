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Nuri Şahin'den Jose Mourinho itirafı: Asla unutmayacağım

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#Nuri Şahin#Fenerbahçe#Mourinho
Nuri Şahinden Jose Mourinho itirafı: Asla unutmayacağım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 19:14

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe'yi çalıştran Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için eski öğrencisi Nuri Şahin'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yapan Nuri Şahin, Alman basınına komuştu.

İşte Nuri Şahin'in sözleri;

Jose Mourinho'nun devre arası konuşmalarını asla unutmayacağım. İlk yarıda bir teknik direktörün maç kazandığını ilk elden gördüm. Bu çok özeldi, özellikle de ilk yarıda işler iyi gitmediğinde. Doğruluk çoğu zaman ihtiyaç duyulan duyguları vurur, bazen de çok şiddetli.

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EMRE CAN HAKKINDA

3 günde bir oynamaya alışkın olmayan oyuncular var. Emre Can henüz formunun zirvesinde değil. Evet kaptan ama hiyerarşi performansı korumaz demiştim. Sabitzer, onu koyduğum yerde oynamak istemedi. Ama kararı koçun vereceğini söyledi. Benim için önemi yok, sonuçta haklı.

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Nuri Şahinden Jose Mourinho itirafı: Asla unutmayacağım

HENÜZ GÖSTERMEDİK

Henüz neler yapabileceğimizi göstermedik. Özellikle de deplasmanda. Oyunumuzu oynayamadık ve bazen çok dengesiz davrandık. Eğer üst düzey bir takım olmak istiyorsak bunu bir kenara bırakmalıyız.

Real Madrid, 2011 yılında Dortmund'da gösterdiği üstün performans sonrası 10 milyon euroya Nuri Şahin'i transfer etmişti. Nuri, Madrid'den ayrılıp önce Liverpool'a sonra da Dortmund'a gitmişti.

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#Nuri Şahin#Fenerbahçe#Mourinho

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