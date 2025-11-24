×
Nuri Şahin'den hakem yönetimine tepki: 'Böyle bir yere varamayız!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 23:33

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a 4-3 kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, mücadelenin ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

İşte Nuri Şahin'in sözleri;

"10 KİŞİYLE BÖYLE OYNANABİLİRDİ"

"Çok gururluyum, Trabzonspor gibi bir takıma karşı 90 dakika eksikle ancak böyle oynanabilir. Diğer taraftan çok üzgünüm, emeğimizin karşılığı bu değildi."

"HAKEMLER SAĞDUYULU OLMALILAR"

"Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Ancak burada 200 çalışan var, herkes emek veriyor. Onların emeğine çok yazık oldu! İsim vermeden söyleyeceğim... Hakemlerimiz biraz sağduyulu olmalı! Bu kalitedeki hakem yönetimiyle bir yere varamayız."

"ACI ÇEKİYORUZ"

"Şunu söylemeyelim Başakşehir yeniden bir takım oluyor! Geliyoruz! Acı çekiyoruz ama takımımla gurur duyuyorum! Buradayız, ayaktayız... Hiçbir şey olmadı ve devam edeceğiz."

