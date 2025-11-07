×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Nuri Şahin'den hakem tepkisi: 'Bu kadar saçma bir olay olamaz'

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Nuri Şahin#Süper Lig
Nuri Şahinden hakem tepkisi: Bu kadar saçma bir olay olamaz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 23:39

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, "gereksiz" bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'ni ve Volkan Demirel'i tebrik ederek, "Bizim için çok gereksiz bir mağlubiyet oldu. Çünkü yine deplasmanda bir 45 dakikayı harcadık diyebilirim. Ligimiz çok sert bir lig. 45 dakika yetmiyor. Belki diğer maçlarda söylediklerimin aynısını söylüyorum şu anda ama gerçek bu. İkinci yarı domine ettik, oynadık ama yetmedi. Bazı kararlarla beraber mağlup olduk. Üzgünüz, çok üzgünüm. Çünkü çok gereksiz bir mağlubiyet." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınVolkan Demirel: Bu galibiyet bize ilaç gibi gelecekVolkan Demirel: 'Bu galibiyet bize ilaç gibi gelecek'Haberi görüntüle

Hakemin VAR monitörüne gittiği penaltı pozisyonuna ilişkin soruya Şahin, benzerini Kocaelispor maçında da yaşadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Benim açımdan yüzde yüz penaltı çünkü kolu bağlı olmasına rağmen arkada açık. Vücut alanını büyütüyor. O yüzden benim açımdan penaltı ama yapacak bir şey yok. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum ama orada iki hocaya sarı kart verilmesi kadar saçma bir olay olamaz. Eğer futbolu gerçekten geliştirmek istiyorsak, bir yurt dışına, bir Avrupa'ya baksınlar. Orada iki hoca pozisyonu değerlendiriyor. Benim zaten Volkan hocayla bir tartışmam olamaz ve hakem gelip ikimize de sarı kart veriyor. Aslında çok saçma. Dediğim gibi benim açımdan penaltı ama doğal olarak Gençlerbirliği açısından penaltı olmadığını düşünmeleri normal."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Nuri Şahin#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!