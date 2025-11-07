Nuri Şahin'den hakem tepkisi: 'Bu kadar saçma bir olay olamaz'

Haberin Devamı

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'ni ve Volkan Demirel'i tebrik ederek, "Bizim için çok gereksiz bir mağlubiyet oldu. Çünkü yine deplasmanda bir 45 dakikayı harcadık diyebilirim. Ligimiz çok sert bir lig. 45 dakika yetmiyor. Belki diğer maçlarda söylediklerimin aynısını söylüyorum şu anda ama gerçek bu. İkinci yarı domine ettik, oynadık ama yetmedi. Bazı kararlarla beraber mağlup olduk. Üzgünüz, çok üzgünüm. Çünkü çok gereksiz bir mağlubiyet." ifadelerini kullandı.

Hakemin VAR monitörüne gittiği penaltı pozisyonuna ilişkin soruya Şahin, benzerini Kocaelispor maçında da yaşadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Benim açımdan yüzde yüz penaltı çünkü kolu bağlı olmasına rağmen arkada açık. Vücut alanını büyütüyor. O yüzden benim açımdan penaltı ama yapacak bir şey yok. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum ama orada iki hocaya sarı kart verilmesi kadar saçma bir olay olamaz. Eğer futbolu gerçekten geliştirmek istiyorsak, bir yurt dışına, bir Avrupa'ya baksınlar. Orada iki hoca pozisyonu değerlendiriyor. Benim zaten Volkan hocayla bir tartışmam olamaz ve hakem gelip ikimize de sarı kart veriyor. Aslında çok saçma. Dediğim gibi benim açımdan penaltı ama doğal olarak Gençlerbirliği açısından penaltı olmadığını düşünmeleri normal."

