Nuri Şahin'den flaş Gedson Fernandes'e hamlesi! Ekip gönderdi...

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Bu sezon 12 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Gedson Fernandes, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Van Bronckhorst’un oyun sisteminde çok kritik bir rolü olan Portekizli orta saha için tanıdık bir isim devrede: Nuri Şahin.

Bu sezon çok başka!

Kartal’ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Siyah-beyazlı takımın orta sahasında bitmez, tükenmez bir enerjiyle mücadele eden 25 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken 8 gole doğrudan katkı yaptı.

Nuri Şahin'den yakın takip...

Borussia Dortmund’u çalıştıran genç teknik adamın, bir süredir Gedson’u canlı olarak izlettirdiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Alman kulübünün yetkilileri, Beşiktaş’ın hem ligdeki hem de Avrupa’daki karşılaşmalarını takip ediyor. 2022’de 6 milyon Euro bonservisle Benfica’dan kadroya katılan Gedson Fernandes’in, olası bir satışından elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.

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Sezon sonu planı...

Dolayısıyla Beşiktaş Yönetimi’nin Gedson’u satmaya ikna olması için masaya koyulacak teklifin çok yüksek olması gerekiyor. Siyah-Beyazlılar’ın ocak ayında olası bir satışa sıcak bakmadığı ve ciddi teklifler gelmesi halinde sezon sonunu işaret edeceği öğrenildi.

Gedson Fernandes'in performansı

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev verdiği Gedson Fernandes, Süper Lig'de 3 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi elemesinde 3 gol, 1 asiste, TFF Süper Kupa’da ise 1 asiste imza attı. Gedson geçen sene eylül ayında 17 milyon eurodan 15 milyon euroya gerileyen güncel bonservis değerini de yeniden 17 milyon euroya çıkardı.