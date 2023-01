Nuri Şahin'den Fenerbahçe maçı sonrası açıklama! 'VAR kayıtlarını dinlemek...'

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, çok zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını bildirdi. Bu karşılaşma için oyun anlayışlarından çıktıklarını anlatan Şahin, “Sahamızın durumu belli. Rakibimizin oyun sistemi belli. Sistemde biraz değişikliğe gittik, önde basmak istedik. İlk yarıda başarılı olduk. İkinci yarıda 15 dakika Fenerbahçe baskı yaptı, çıkamadık yorulduk. Maçtan kopmadık 90. dakikada golde hepimizin gördüğü gibi ofsayt verdi. Kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Sordum, ilk pozisyon dedi bana. Bazıları da ofsayt der. Aktif değil, bazıları pasif diyecek aktif diyecek. VAR kayıtlarını dinlemek ya da dinlememek onun kararını verecek insan değilim. Ben takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. Dinlesem bile puan vermeyecekler, o kamuoyunun takdiri. O konulara değinmek istemiyorum, üzgünüm, bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.



"Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama yetmedi"



Ligde her maçın zor olduğunun farkında olduklarını ifade eden Şahin, “Kolay bir sezon olmayacak, hiçbir kulüp için. Türkiye'de ligdeki şartlar ortada. Biz de bu sıkıntıyı çekiyoruz oyuncularım, ben, kulüp başkanımız. Takımımdan açıkçası gayet memnun kaldım bugün. Sakatlıklarımız var, onlar elimizi biraz daraltıyor, değişiklik anlamında. Ritim yakalama anlamında zorlanıyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama yetmedi” ifadelerini kullandı.



"Normal olup olmadığını sorguluyorum"



Hakemler hakkında konuşmak istemediğini kaydeden Şahin, “Çıkar Antalyaspor’un hakkını savunurum. İnanın bana şu anda puan gelmeyecek geri, gelmesi imkansız. O konu hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası. Bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen sorguluyorum açıkçası” şeklinde konuştu.



"Luyindama hasta"



Kadroda bulunmayan Luyindama ile de ilgili konuşan Şahin, “İlk kadroda olmadığı günlerde teknik kararımdı. Şimdi hasta. 3-4 gündür de idmana çıkmadı. O yüzden bugün kadroda değil, benim teknik kararımla” dedi.