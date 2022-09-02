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Nuri Şahin'den Fatih Terim ve Jose Mourinho sözleri! "Devre arasında maç kazandırdıklarını gördüm"

Güncelleme Tarihi:

#Nuri Şahin#Antalyaspor#Süper Lig
Nuri Şahinden Fatih Terim ve Jose Mourinho sözleri Devre arasında maç kazandırdıklarını gördüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 21:14

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Teknik Direktörü Nuri Şahin, yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

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Antalyaspor'un başında Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 6 puan toplayan Nuri Şahin, Bein Sports'a konuştu.

Futbolu ani bir kararla bırakarak teknik direktör olmasıyla ilgili konuşan Şahin, "Oyuncuyken bir anda teknik direktör olmam oyuncular üzerinde etki bırakabilirdi. Ama sağ olsunlar bu göreve geldiğimde çok içtenlikle karşıladılar. Çok ince bir çizgi o çizgiyi kaçırdığında tepe taklak gidebilirsiniz. Benim kısa dönemdeki hocalığımda bile o çizgiyi kaybettiğimiz arkadaşlarımızla yollarımızı ayırma kararı aldık." dedi.

"TESİSLERİMİZİ GÖSTERDİĞİMİZ ZAMAN ŞAŞIRIYORLAR"

Antalyaspor'daki hedefleriyle ilgili konuşan genç teknik adam, "Antalyaspor'da hedefim istikrar. Hoca, futbolcu, yönetim, tesisleşme konusunda istikrar istiyorum. İstikrarla gelen başarı kalıcı olur. Transfer görüşmeleri yaptığımız bir sürü futbolcu oldu. Oyuncular İstanbul dışında ilk tercih ettikleri yer Antalya'dır. Dünya yıldızlarıyla görüşüyoruz. Tesislerimizi gösterdiğimiz zaman şaşırıyorlar. Türk futbolunda istikrar zor mu, çok zor ama Antalyaspor'da istikrarı sağlarsak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"KAZANDIKLARI KUPALAR ORTADA"

Birlikte çalıştığı teknik direktörler hakkında konuşan Şahin, "Fatih Terim ile Jose Mourinho'nun devre arasının 15 dakikasında maç kazandırdığını gördüm. Bu sadece motivasyon değildir. Kazandıkları kupalar ortada." açıklamasını yaptı.

"BENCE TAKTİK GÜNDEM OLACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Türk futbolundaki taktik anlayışıyla ilgili olarak Şahin, "Bence taktik gündem olacak bir şey değil. Bazı yorumcular Türkiye'de 3'lü oynanmaz diyor. Biz buraya geldiğimizde 3'lü başladık. Elimizdeki malzeme bizi buna itti. Doğru oyuncular olduğunda 3'lü oynamak çok önemli. Bizim Türk futbolunda sorunumuz 3'lü ve ya 4'lü değil. Daha büyük sorunlarımız var. Eleştirilme konusunda biraz daha saygılı olunmalı." şeklinde konuştu.

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#Nuri Şahin#Antalyaspor#Süper Lig

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