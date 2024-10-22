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Nuri Şahin'den 'casusluk' yanıtı ve Arda Güler sözleri: Sürekli konuşuyoruz

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#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#Borussia Dortmund
Nuri Şahinden casusluk yanıtı ve Arda Güler sözleri: Sürekli konuşuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 01:00

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid öncesi açıklamalarda bulundu. Nuri Şahin, Santiago Bernabeu'da antrenman yapmamalarının sebebini açıkladı.

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynayacakları Real Madrid maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Santiago Bernabeu'da antrenman yapmamalarına yönelik gelen soruyu yanıtlayan Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Real Madrid'in bizim taktiğimizi izleyebileceği, casusluk olmasın diye idman yapmadığımız haberlerini okudum ama bununla hiç alakası yok. Tüm takım Almanya'da çok iyi idman yaptı. Uçakla 2 saat seyahat edeceğiz, bu yolculuktan sonra antrenman yapmak mantıklı olmazdı. Tek sebebi bu." ifadelerini kullandı.

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"ARDA GÜLER ÇOK İYİ GİDİYOR"

Arda Güler'le ilgili konuşan Nuri Şahin, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur." dedi.

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"SADECE BU İKİ OYUNCUYA DEĞİL HEPSİNE ÖNLEM ALDIK"

"Vinicius ve Mbappe'ye özel önlem aldınız mı?" sorusuna ise Türk teknik adam, "Sadece bu iki oyuncuya değil hepsine önlem aldık. Real Madrid'in bütün oyuncularını durdurmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." yanıtını verdi.

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#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#Borussia Dortmund

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