Nuri Şahin: 'Yarışımıza devam ediyoruz'

#Başakşehir#Süper Lig#Nuri Şahin
Nuri Şahin: Yarışımıza devam ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 22:54

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-0 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında bu sezonun en iyi performanslarından birini sergilediklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel bir golle öne geçtik. Maçta 45. dakikadan 65. dakikaya kadar yanlış oynadık. Ancak maçın sonuna doğru oyunumuza döndük. İki güzel gol daha attık. Duran toptan gol atmamız beni ayrıca mutlu etti. Oyuncularımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Göztepe ile sürdürdükleri beşincilik yarışına ilişkin de konuşan Nuri Şahin, "Sezona bu şekilde başlamış takımın şu an bu yarışta olması çok değerli. Diğer yandan da başka takımların kazanmasını beklemek çok güzel bir şey değil. Ana hedefimiz beşinci olmak. Yarışımıza devam ediyoruz. İplerin bizim elimizde olması lazım. İnşallah seneye bu durumda olmayız." diye konuştu.

