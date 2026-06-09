Nuri Şahin ve Türk futbolunun 'entel' alerjisi

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Futbolda her şeyi tolere edebiliriz. Kötü oyunu, yanlış taktiği, kaçan golleri, hatta bazen kötü yönetimleri bile... Ama bu toprakların futbolda asla affetmediği bir şey var: Kendini geliştirmek! Eğer bu ülkede futbolun içinden geliyorsanız ve ‘farklı’ bir şey yapmaya niyetliyseniz, sistemin görünmez dişlileri hemen dönmeye başlar. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile oturduk, dertleştik. Genç teknik adamın anlattıkları, aslında sadece onun yaşadığı bir haksızlığı değil, Türk futbolunun o hiç değişmeyen ‘vizyon bariyerini’ yüzümüze çarpıyor

'HARVARD'A GİTMEKLE HOCA OLUNMAZ'

Nuri Şahin, futbol kamuoyunun bir kesimi tarafından uzun süredir ‘entel hoca’ yaftasıyla eleştiriliyor. Suçu ne biliyor musunuz? Aktif futbolcuyken boş durmayıp ABD’deki Harvard Üniversitesi’nde eğitim alması, beş dil konuşması, Antalyaspor’dayken takıma ‘uyku koçu’ getirmesi...

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Nuri hoca bu durumdan dertli, haklı olarak kırgın: “Harvard meselesi özellikle Türkiye’de peşimi bırakmadı. Beni buradan bile vurmaya çalıştılar. Oysa bu takdir edilmesi gereken bir şey. Antalyaspor’da uyku hocası getirdiğimizde de dalga geçtiler. ‘Uyku hocası takımı uyutmuş’ diye yorumlar yapıldı. ‘Harvard’a gitmekle, beş dil konuşmakla hoca olunmaz’ dediler.”

'BUNLARI HOCA OLMAK İÇİN YAPMADIM'

Nuri Şahin, o günlerin perdesini çok net açıyor. Kimseye bir şey kanıtlamak için yapmamış bunu:

“Ben bunları hoca olmak için yapmadım. O dönem hâlâ aktif futbolcuydum. Futboldan sonraki hayata hazırlanmak istiyordum. Üniversite hayatını, kampüs kültürünü merak ediyordum. Yalnız yaşamayı, farklı bir ortamı tatmak istiyordum.” İşte bizim anlamadığımız, daha doğrusu anlamak istemediğimiz yer tam olarak burası. Biz, futbol adamının sadece yeşil sahada nefes almasını, kahvehaneden hallice bir dille konuşmasını istiyoruz. Kendini aşan adam, düzeni bozuyor çünkü.

'BURAK BUNU BİLİNÇLİ Mİ YAPTIN?'

Nuri Şahin’in anlattığı bir diğer detay ise onun felsefesini ve egodan arınmış hocalık tarzını çok iyi özetliyor. Bu sezon Gaziantep FK’yı 5-1 yendikleri maçtan sonra yaşananları anlatırken gözleri parlıyor. Maçı 5-1 kazanmış bir hoca, ertesi sabah ne yapar? Muhtemelen övgüleri toplar. Ama Nuri Şahin öyle yapmamış:

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“Maçlardan sonra rakip teknik direktörlerin çoğunu ararım, bundan hiç çekinmem. Gaziantep’i 5-1 yendiğimiz maçta Burak Yılmaz’ın yaptığı bir taktik hamle beni ciddi şekilde zorlamıştı. Ertesi sabah kendisini aradım. ‘Burak bunu bilinçli mi yaptın yoksa içgüdüsel mi gelişti?’ diye sordum. ‘Eğer içgüdüyse sorun yok ama bilinçli yaptıysan bizim bunun üzerine çalışmamız gerekir’ dedim. Bu tür konularda açık olmaktan çekinmem. Beni arayanlarla da her şeyi açık açık konuşurum.” Düzen bozmak, ezber bozmaktan kastım budur!

ALONSO VE MARESCA İLE AYNI KADER

Tabii ki bu bir teknik adam övgüsü değil. Dortmund hikayesi başarılı olmadı Nuri hocanın, şu ana kadar her şey harika da gitmedi. Gerçi kendisiyle bunu da konuştuk ancak önce şunu belirleyelim: Derdim bir teknik adam övgüsünden ziyade bir mantalitenin kabulü için futbol ortamının ne kadar zorlayıcı olduğu. Gelelim şimdi diğer meseleye... Genç yaşta büyük takımların başına geçen elit eski futbolcuların kaderi dünyanın her yerinde benzer baskıları barındırıyor aslında. Nuri Şahin de Bayer Leverkusen ile harikalar yaratan Xabi Alonso ve Chelsea’nin başındaki Enzo Maresca ile aynı yoldan yürüdüğünün farkında:

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BİR KULÜPTE OLMAZ BAŞKA YERDE OLUR

”Xabi Alonso’yla aynı kaderi yaşadık. Futbolculuktan hocalığa geçince herkesin gözü üzerinizde oluyor. ‘Acaba yapabilir mi?’ baskısı hemen başlıyor. Herkesin sizinle ilgili bir fikri oluyor. Maresca da benzer şeyleri yaşadı. Ama bu işte ayağa kalkmayı bileceksin. Bir kulüpte olmaz, başka yerde olur. Bir şey yolunda gitmezse yola devam edersin. Hocalık böyle bir şey. Bu kadar basit.”

ÖĞRENMEKTEN UTANMAYAN TEKNİK DİREKTÖRLER LAZIM

Nuri Şahin’i dinlerken şunu bir kez daha anladım: Türk futbolunun kurtuluşu, ‘buraları çok iyi bilen’, eski usul düzene ayak uydurmuş figürlerde değil; dünyayı gören, öğrenmekten utanmayan, yenildiğinde rakibini arayıp “Bunu nasıl yaptın?” diye sorabilen bu ‘entel’ çocuklarda. Eğer onları da bu sistemin içinde öğütürsek, geriye sadece birbirini uyutan bir futbol kalacak.