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Nuri Şahin ve öğrencilerinden geri dönüş! Dortmund 4-2 kazandı

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#Dortmund#Nuri Şahin#Bundesliga
Nuri Şahin ve öğrencilerinden geri dönüş Dortmund 4-2 kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 00:25

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, 2-0 geriye düştüğü maçta Bochum'u 4-2 mağlup etti.

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Bundesliga 5. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, Bochum ile kozlarını paylaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Bochum, 16. dakikada Matus Bero ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu golden 5 dakika sonra De Wit'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Nuri Şahin'in takımı 44. dakikada Sehrou Guirassy ile farkı 1'e indirdi. İlk yarıda başka gol çıkmadı Bochum devreye 2-1 üstün girdi. Mücadelenin ikinci devresine etkili başlayan Dortmund, 62. dakikada Emre Can'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

Dortmund, 75. dakikada Guirassy ile geri döndü. Dortmund oyuna sonradan giren Felix Nmecha ile bir gol daha buldu ve maçı 4-2 kazandı.

Nuri Şahin ve öğrencileri, bu sonuçla puanını 10' çıkardı. Henüz galibiyeti olmayan Bochum ise 1 puanda kaldı.

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#Dortmund#Nuri Şahin#Bundesliga

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