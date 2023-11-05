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Nuri Şahin: Soyunma odasında cesaretli olmalarını söyledim

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#Nuri Şahin#Antalyaspor#Beşiktaş
Nuri Şahin: Soyunma odasında cesaretli olmalarını söyledim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 23:25

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçı değerlendirdi. Nuri Şahin, Beşiktaş galibiyetinin ardından, “Ben sadece ilk yarıda takımıma cesaretli olmalarını söyledim. Bunun ikinci yarıda yaptılar. 3 tane gol atarak güzel bir maç kazandık. Türkiye ligi çok zor bir lig, üst üste maç kazanmak çok önemlidir” dedi.

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Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, 3-2 kazanılan Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şahin, “Maçı değerlendirecek olursak ilk yarı ve ikinci yarı oldu. İlk yarı istediklerimizi yapamadık, bugün takımda ilk yarı istenilen olmadı. Beşiktaş’ın farklı bir oyunu vardı. İlk yarıdan sonra daha cesaretli oynamamız gerektiğini söyledik. Hızlı goller attık, Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı defans yaptık. Ayaklarımız yere basarak devam edeceğiz. Ben Antalyaspor’u ligde 7 ile 5. sırayı zorlayacak bir takım olarak görüyorum. Biz elimizden geldiği kadar en yüksek sırada bitirmek istiyoruz. 2 maç kazandık, bundan önce de neler konuşulduğunu biliyoruz. Çok büyük bir takımı yendik, sakin bir şekilde işimize devam edeceğiz. Maç kazanmadığımızda işimize baktığımız gibi kazandığımız zaman da işimize bakacağız. İlk yarı analiz edilmelidir, oyun hoşuma gitmedi. Bazı maçlar çok iyi oynuyoruz, ikinci yarı doğru oyunu oynadık. Yavaş yavaş istediğimiz yere geliyoruz, oyuncularım da bunun farkındalar. Milli takıma gitmesi muhtemel 3 oyuncumuz var, hem Antalyaspor hem de oyuncularımız için en doğru kararı vereceğiz. Oyuncularımın da kararı benim için önemlidir” diye konuştu.

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“3 TANE GOL ATARAK GÜZEL BİR MAÇ KAZANDIK”

İlk yarıda baskıya çıkamadıklarını ifade eden Şahin, “Ben sadece ilk yarıda takımıma cesaretli olmalarını söyledim. Bunu ikinci yarıda yaptılar. 3 tane gol atarak güzel bir maç kazandık. Türkiye ligi çok zor bir lig, üst üste maç kazanmak çok önemlidir. Maçlara daha özgüvenli giriyorsun, bunlar göz ardı edilemez. Bizim takımımız zor günler geçirdi, onlarla ne kadar gurur duysam azdır. Acılar yaşadık, her antrenmandan sonra oyuncularım hastaneye Naldo’nun yanına gitti. Biz takımımıza sahip çıktık, iyi gidiyoruz. Kötü günler umarım arkamızda kalır, oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Ankaragücü zor bir rakip, yarın sabahtan itibaren bunu düşüneceğiz. Burak abi benim kariyerimde çok değerli bir insan, kendisinin çok başarılı olmasını istiyoruz. Türk futboluna çok katkı sağlar, hepimiz en doğru şekilde işimizi yapacağız” açıklamasında bulundu.

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#Nuri Şahin#Antalyaspor#Beşiktaş

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