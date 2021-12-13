Nuri Şahin, selefi Ersun Yanal’ı solladı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında lig lideri Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederek rakibine hem 2021-2022 sezonunun ilk yenilgisini hem 27 maçlık yenilmezlik ve 8 maçlık galibiyet serisine son veren Fraport TAV Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlı takımda futbol sorumlusu Nuri Şahin, sezona başlanan ve alınan başarısız sonuçların ardından 8’inci haftada 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçından sonra takımdan ayrılan teknik direktör Ersun Yanal’ı puan olarak geçti. İki teknik adamın 8 haftalık performansları ortaya konulduğunda Yanal yönetimindeki Antalyaspor 8 haftada 8 puan toplarken, Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise 13 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Şahin, selefi Ersun Yanal’dan 5 puan fazla toplamayı başardı.



YANAL 8 HAFTADA 8 PUAN



Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin ilk maçında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Yanal yönetimindeki takım Ç. Rizespor ve Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan kazanırken, Göztepe ve Karagümrük ile de sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı. Yanal’ın Antalyaspor’u Fenerbahçe, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor karşısında sahadan yenilgi ile ayrıldı. Ersun Yanal, takımın başında kaldığı 8 haftada takımın hanesine sadece 8 puan yazdırabildi.

Haberin Devamı

ŞAHİN SELEFİNE 5 PUAN FARK ATTI



Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, iç sahada 2-1 kaybedilen Adana Demirspor ve alınan kötü sonuçların ardından görevinden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal’ın yerine arayışa geçti. Kulüp Başkanı Aziz Çetin, aradığı teknik direktörü takım içerisinden bularak takımın başına futbol sorumlusu Nuri Şahin’i getirdi. 33 yaşındaki genç futbol sorumlusu ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Takımda yaptığı değişikliklerle göze hoş gelen futbol oynatmaya başlayan Şahin, ligdeki ikinci maçında Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olarak ligde galibiyet sevincine ulaşamadı. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Antalyaspor, Giresunspor deplasmanında galip gelirken hem ilk dış saha hem de Şahin’in teknik adamlık kariyerindeki ilk galibiyet sevincini yaşadı. Şahin yönetimindeki Antalyaspor, sonrasında oynadığı Altay, Aytemiz Alanyaspor ve lig lideri Trabzonspor karşsında hanesine 3 puan yazdırırken, Hatay ve Kayserispor maçlarında ise sahadan puansız ayrıldı. Futbol sorumlusu Şahin, ligdeki 8 haftalık teknik adamlık kariyerinde takımına 13 puan kazandırarak, bu sezon aynı hafta takımın başında kalan selefi Ersun Yanal’ı 5 puan geçmeyi başardı.



BAŞKAN ÇETİN’DEN ŞAHİN’E ÖVGÜ



Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada futbol sorumlusu Nuri Şahin’den övgü ile bahsetti. Çetin, Türk futbolu yeni bir hoca kazanıyor. Tadını çıkaralım. Farklı bir futbol felsefesi var. Aynı kadronun bundan önce nasıl oynadığı belli, şimdi nasıl oynadığı belli. Aynı kadronun topa bu kadar nasıl hakim olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.