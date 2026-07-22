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Nuri Şahin: 'Onların avantajı, bizim kalitemiz var!'

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Nuri Şahin#UEFA Konferans Ligi
Nuri Şahin: Onların avantajı, bizim kalitemiz var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 23:26

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Inter Turku ile berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından temsilcimizin teknik direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

İşte Şahin'in açıklamaları;

"BEKLEDİĞİMİZ GİBİ GEÇTİ"

"Maç beklediğimiz gibi geçti. İlk 15 dakikayı iyi oynamadık. Daha iyi bir skorla ayrılmak isterdik. İkinci yarıdaki oyundan memnunum."

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"İŞİ ORADA BİTİRECEĞİZ"

"Fiziksel açıdan onlarla aynı seviyede olmamız imkansız. Topa daha çok sahip olup temiz pozisyonlara girmemiz lazım. Onların avantajları varsa bizim de oyun ve kadro kalitemiz var. Sahaya yansıtmamız lazım. Orada işi bitireceğimizden eminim."

 

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#Başakşehir#Nuri Şahin#UEFA Konferans Ligi

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