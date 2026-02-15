Nuri Şahin: 'Maçın hakkı bence beraberlikti'

Haberin Devamı

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İşte Nuri Şahin'in sözleri;

Çok üzgünüm. Maçın hakkı bence beraberlikti. Maç yeni bitti ama en kötü 1 puandı. Bizim için iyi olacaktı. Kırılma anlarını doğru oynayamadık. Bireysel hatanın önüne geçemezsin. Sahanın kuruluğuna gitti Opoku. Anları doğru oynayamadık. 2-2'yi bulduk. O aralar iyi bastırdık. Hak ettiğimiz golü bulduk, 2-2. Maçı koparamadık. İkinci yarı başında maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra takımım iyiydi.

DOĞRU OYNAMALIYIZ

Dediğim gibi, anları doğru oynamak lazım. Sonuçta Beşiktaş'la, buraları bilen takımla oynuyorsun. Yeniden bu seviyelere çıkmak istiyorsak, o anları doğru oynamalıyız. Buraları öğrenmeliyiz. Yeniden Başakşehir'i o seviyeye getirmek istiyorsak, bu maçları kaybetmeyeceğiz. Ders olsun.

Haberin Devamı

BERTUĞ YILDIRIM'IN DURUMU

Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı. Bizim için, Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu. Üzgünüm.