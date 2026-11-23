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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Çorum FK’yı 4-2 mağlup etti. Mücadele sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim adımıza çok önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Ne yazık ki çok pahalıya mal oldu. Emin büyük ihtimalle sezonu kapattı. Onunla beraber birkaç oyuncumuzun sakatlığı var. Bugün maçın başından sonuna kadar 2-0'dan sonra bile maçı hak eden tek tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok da mütevazı olamayacağım. Çünkü futbol adına her şeyi yapan bir Başakşehir vardı. Çok fazla orta kestik ama rakip bize bugün buna verdi. Oyuncularım ilk yarıda biraz onun mahcubiyetini yaşadı. Bugün gerekeni yapmamız gereken tek şey birebirleri izole edip kenarlardan orta kesip ceza sahasını doldurmaktı. Yarıda oyuncularımızı bu konuda biraz daha cesaretlendirdik. 2-0’ı yememize rağmen bence demin de söylediğim gibi çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buradan Emin'e de onu çok sevdiğimizi, onu bekleyeceğimizi, onun yanında olacağımızı söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"Emin Bayram 6-8 ay olmayacak, ne yazık ki ameliyat olacak"

Takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili de bilgi veren Nuri Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onur Ergün'de zorunlu değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. Abbasbek Feyzullayev 6 hafta, Emin Bayram 6-8 ay olmayacak, ne yazık ki ameliyat olacak. Hamza Güreler çok ağır bir sakatlık yaşadı. 6-8 hafta aramızda olmayacak. Chris Operi ameliyat oldu, 4 ay olmayacak. Yusuf Sarı ameliyat oldu, önümüzde 2-3 haftalık bir süreç var. Ba’da ne yazık ki tam net bir bilgi veremiyoruz ama en hızlı beklediğimiz aralarında Yusuf ve Ba. Onları söyleyeyim. Onur'da mecburi değişiklik oldu bugün. Demin de söylediğim gibi ben de hep orta kesmek istemem ama rakip ne veriyorsa onu kullanmamız gerekiyor. Bazen çok basit örneklerle, basit kaleye gitmeniz gerekiyor. Bugün onu anlatmaya çalıştım. 25 orta ilk yarı, bizim oyuncular alışık değil bu oyuna. Biz de merkezden delmeye çalışıyoruz, koşullarla delmeye çalışıyoruz ama bugün rakibin aldığı formasyon defans hattının önüne oyuncularını yerleştirmesi gibi kenarı bize verdiler. Shomurodov ilk yarı çok gezdi, gereksiz şekilde gezdi. Normalde biz gezmesini istiyoruz ama bugün gerek yoktu. Ceza sahasına daha fazla oyuncularla girmemiz gerekiyordu. Bertuğ'yu da sonra Umut Bozok'la beraber aldıktan sonra daha net ortalar, daha net pozisyonlarla haklı çıktık diyebilirim bugün."

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"Bertuğ, inşallah bundan sonra da üstüne koyarak devam eder"

Kariyerinin ilk hat-trick'ini yaparak galibiyette önemli rol oynayan Bertuğ Yıldırım hakkında da konuşan Şahin, "Bertuğ'yu en çok eleştiren kişi benim. En çok yanında olmaya çalışan kişi de benim. Bertuğ'nun şunu anlaması gerekiyor. Yeteneğini en net şekilde kullanması. Futbolda ne yazık ki duygusallık yok. Ben de duygusal bir insanım ama duygusallığa yer yok. Forma geldiği zaman koparıp alması lazım. Dünya Kupası'na gidememesi, gitmemesi onu çok üzdü, bizi de çok üzdü. Çünkü biz onunla aslında geçen sezon ikinci devre bir plan yapmıştık ve hedefimiz onu Dünya Kupası'na göndermekti. Hocanın takdiriyle ne yazık ki gidemedi. O onu biraz yıprattı. Sezona da çok iyi girmedi. Öz eleştiri yapması gereken konu bu. Yeteneklerinin farkındayım, farklı özellikleri var. Bizim için çok değerli bir oyuncu. İnşallah bundan sonra da üstüne koyarak devam eder. Allah çalışana veriyor. Bugün de Bertuğ'ya verdi. İnşallah yolu açık olur. Ben her zaman onun yanındayım. Ama rahat bırakmayacağım onu" cümlelerine yer verdi.