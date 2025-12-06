Nuri Şahin: "Kazanamadığımız için üzgünüz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Nuri Şahin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şahin'in açıklamaları;

"BU TARZ MAÇLARI KAZANMALIYIZ"

"Maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Takım istediğimiz her şeyi yaptı. Takımımdan memnunum, bu tarz maçları da kazanmalıyız."

"YARIŞA GİRMELİYİZ"

Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var ama ben ve takımım bu yarışa girmeliyiz. Bu tarz maçları kazanmak için çıkıyoruz ve kazanmamız da lazım. Olmadı ama bir şeyler inşa ediyoruz."

"BU ELEŞTİRİLEBİLİR

"Üçüncü bölgede ne kadar soğukkanlı kalırsan, o kadar pozisyona girersin. Bugün eleştirilecek bir şey varsa, bu eleştirilebilir."