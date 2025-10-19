×
Nuri Şahin: 'İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık!'

Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 00:24

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İstediğimiz oyunu sadece 45 dakika oynayabildik. Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ı tebrik ederek sözlerine başlayan Şahin, "İlk yarı hiç olmayan bir oyun. İstediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı hem değişiklerle hem de ana plana sadık kalarak 90 dakikaya yaymamız gereken oyunu 45 dakika oynayabildik. Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor" ifadelerini kullandı.

