Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendimi bildim bileli futbol topunun peşinden tutkuyla koştum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim; ilk günkü tutkumla..." ifadelerine yer verdi.
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