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Nuri Şahin, Dortmund kariyerine farklı skorla başladı

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#Almanya Kupası#Nuri Şahin#Borussia Dortmund
Nuri Şahin, Dortmund kariyerine farklı skorla başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 21:41

Almanya Kupası 1’inci turunda Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bölgesel Lig takımlarından Phönix Lübeck’i 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

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Sarı-siyahlı ekibin başındaki ilk resmi maçına çıkan Türk antrenör Nuri Şahin, Almanya’daki kariyerine farklı galibiyetle başladı.

Almanya Kupası 1’inci turunda Borussia Dortmund, Volksparkstadion’da Phönix Lübeck’e konuk oldu. Dortmund, müsabakayı 3’üncü dakikada Waldemar Anton, 31’inci dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1’inci dakikada Julian Brandt ve 62’nci dakikada Julien Duranville’in golleriyle 4-1 kazandı.

Ev sahibinin tek golü ise 55’inci dakikada Obinna Iloka’dan geldi.

Nuri Şahin yönetimindeki sarı-siyahlılar bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı.

Geçen sezonun ortasında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’daki görevinden ayrılarak Borussia Dortmund’da teknik ekibe katılan 35 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon başında yolların ayrıldığı Terzic’in yerine sarı-siyahlı ekibin teknik adamlık koltuğuna oturmuştu.

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#Almanya Kupası#Nuri Şahin#Borussia Dortmund

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