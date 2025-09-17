×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Nuri Şahin: 'Çözmemiz gereken konular var!'

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Nuri Şahin#Karagümrük
Nuri Şahin: Çözmemiz gereken konular var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 23:49

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fatih Karagümrük müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, takımın başında çıktığı ilk maçta gol yemeden galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Şahin, "Zor bir deplasman ve zor bir stadyum. Gol yemeden galibiyetle başlamak çok önemli. Parça parça da olsa 3 günün çalışmasını bugün gördük. Galibiyetle başladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınMarcel Licka: Takım olarak çok kötüydükMarcel Licka: 'Takım olarak çok kötüydük!'Haberi görüntüle

"Kendi oyun stilimizi yansıtmak için zamana ihtiyacımız var"

Takımın başında ilk maçına çıkmasıyla birlikte kadro yapısını nasıl bulduğuna dair yöneltilen soruya ise Şahin, "Kaliteli bir takımız var. Çözmemiz gereken bazı konular var. Gidecek çok yolumuz var. Kendi oyun stilimizi yansıtmak için zamana ihtiyacımız var. Oyunu hızlandırmamız lazım. Ceza sahasına daha fazla girmemiz lazım. Daha fazla dikine oynamamız lazım" diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Nuri Şahin#Karagümrük

BAKMADAN GEÇME!