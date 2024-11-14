Nuri Şahin, Beşiktaş'ın yıldızını istiyor!

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Beşiktaş'ta sezonun en formda ismi olan Gedson Fernandes'e Premier Lig ve Bundesliga'dan talipler çıkmaya devam ediyor. Fanatik'in haberine göre Borussia Dortmund, Portekizli futbolcu için Beşiktaş ile temasta. Teknik direktör Nuri Şahin'in Gedson'u mutlaka takımda görmek istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ SEZON SONUNA KADAR TUTMAK İSTİYOR

Beşiktaş yönetiminin Gedson'un satışı için bir çalışma içerisinde olmadığı, Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar takımda tutmayı planladığı belirtildi.

%50'Sİ BENFICA'YA GİDECEK

Gedson Fernandes'in satılması halinde bonservis bedelinin %50'si Benfica'ya, geri kalan paranın %50'si ise Bankalar Birliği'ne gidecek. Yönetimin bu sebeple satışa onay vermek istemediği belirtiliyor.

Bu sezon 18 resmi maça çıkan Gedson, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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