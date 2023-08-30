Nuri Şahin: 'Bertuğ Yıldırım'ın Rennes'e transferi çok önemli, en doğru adımdı'

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Hatayspor’dan Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’e transfer olan 21 yaşındaki yıldız adayı Bertuğ Yıldırım, Fransız ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Hatayspor’un ligden çekilmesiyle o dönem kiralık olarak Antalyaspor’a transfer olan Yıldırım, Akdeniz temsilcisinde 13 maçta görev aldı ve takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Bertuğ Yıldırım’ın Antalyaspor’da oynadığı dönem antrenörlüğünü yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, 21 yaşındaki forvetin Rennes’e transferi başta olmak üzere potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ NURİ ŞAHİN’İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“BERTUĞ YILDIRIM’IN RENNES’E TRANSFERİ TÜRK FUTBOLU AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

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Öncelikle hem Türk futbolu hem de Bertuğ için çok güzel ve hayırlı bir transfer oldu. Hatayspor’u da bu konuda tebrik ederim. Hatayspor gibi kulüplerin, özellikle Türk oyuncuları yetiştirip satması ve transfer geliri elde etmesi Türk futbolu için çok önemli. Benim için sürpriz oldu çünkü daha yeni kontratını uzatmıştı. Hatta bu sabah Bertuğ ve babasıyla konuştuk. Onlar da çok mutlu ve gururlu. Haklı bir gurur yaşıyorlar. O, çok çalışkan ve ne istediğini bilen bir çocuk. Bertuğ’nun bu yaşta çok güzel bir kulübe gitmesi güzel bir başarı.

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“KEŞKE HER GENÇ TÜRK FUTBOLCUSU ERKEN YAŞTA AVRUPA’YA GİDİP ORADA OYNASA”

Bertuğ Yıldırım ile 4-5 ay çalıştık. Değişime çok açık, iletişimi çok iyi, takım arkadaşları tarafından ilk günden itibaren kabul gören ve sevilen bir oyuncuydu. Kısa bir süre olsa da Antalyaspor’u benimsemişti. Çok değerli bir oyuncu. Bu sabah konuştuğumuzda ona aynı şeyleri söyledim. Adaptasyon için dil öğrenmesini ve orayı benimsemesini söyledim. İnşallah burada bıraktığı izin aynısını ve daha fazlasını orada bırakır. Keşke her genç Türk futbolcusu Avrupa’ya erken yaşta gidip orada oynasa. Genç futbolcular için inanılmaz bir tecrübe. Rennes’e baktığınız zaman çok büyük bir kulüp. Yanlış hatırlamıyorsam bundan birkaç gün önce 60 milyon Euro’ya oyuncu sattılar. Bence çok güzel bir transfer oldu. Avrupa’nın bu yaşta Bertuğ’ya kesinlikle bir şeyler katacağını düşünüyorum.

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“BERTUĞ İÇİN EN DOĞRU ADIM RENNES’Tİ, İNŞALLAH ORADA GÜZEL İŞLER YAPAR”

Bertuğ daha çok genç. Orada öğrenmesi gereken eminim çok şey var. Onun için en doğru adımın Rennes tarzı kulüp olduğunu düşünüyorum. Adım adım gitmek lazım. Rennes, bu kategoride iyi bir kulüp. Rennes, iyi ve oyuncu satışı çok yapabilen, aynı zamanda da çok baskı altında olmayan bir kulüp. Yani medya ve Şampiyonlar Ligi baskısı olmayan bir kulüp. O yüzden Rennes, onun adına en doğru seçim. İnşallah önümüzdeki yıllarda orada güzel işler yapar ve ondan sonra daha farklı kategorideki kulüplere transfer olmasını biz de isteriz. Bunu başarabilecek kişi Bertuğ. Bize sadece ona yardım etmek düşer.

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“STEFAN KUNTZ’UN, BERTUĞ YILDIRIM’I ÇOK SEVDİĞİNİ VE BEĞENDİĞİNİ BİLİYORUM”

Bertuğ, potansiyel, yaş ve fizik olarak A Milli Futbol Takımımızın forvet adaylarından biri. Bertuğ’nun kendine has özellikleri var. Stefan Kuntz’un, Bertuğ Yıldırım’ı çok sevdiğini ve beğendiğini biliyorum. İnşallah A Milli Takımımıza, oradaki tecrübesiyle katkı sağlar ve A Milli Takımımız Burak Yılmaz’dan sonra yeni bir forvet kazanmış olur.