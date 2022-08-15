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Nuri Şahin, Antalyaspor'da tek başına 6 rekorun sahibi

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#Antalyaspor#Süper Lig#Nuri Şahin
Nuri Şahin, Antalyasporda tek başına 6 rekorun sahibi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 10:36

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da futbol sorumlusu Nuri Şahin, göreve geldikten sonra kulüp tarihinde 6 rekorun tek sahibi oldu.

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Süper Lig’de ilk hafta sahasında Galatasaray’a 1-0 yenilerek 16 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona eren Fraport TAV Antalyaspor, ligin 2’nci haftasında deplasmanda İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’u forvet oyuncusu Haji Wright’ın attığı golle 1-0 yenerek sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Kırmızı beyazlı ekibin deplasmanda aldığı galibiyet aynı zamanda futbol sorumlusu Nuri Şahin’in bir rekorun daha sahibi olmasını sağladı.

5 REKORU GEÇEN SEZON KIRMIŞTI

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon ligi 7’nci sırada tamamlarken Süper Lig’de kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi rekoru kırmayı başarmıştı.

Geçen sezon rakip kaleye 54 gol atarak tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, 53 olan rekorunu geçerken, yenilmezlik serisini de 13 maçtan 16 maça yükselterek, yeni bir rekora imza atmıştı.

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Bir devrede en fazla puan kazandığı sezonu da geçen sezon Nuri Şahin ile yaşayan Akdeniz ekibi, 33 puan olan rekorunu, ikinci devrede topladığı 37 puanla yeniledi.

Kulüp tarihinde daha önce 9 maç olan sahasındaki yenilmezlik rekorunu da 14 maça yükseltti.



DEPLASMANDA YENİLMEZLİK SERİSİNİN TEK SAHİBİ OLDU

Antalyaspor’un genç futbol sorumlusu Nuri Şahin, daha önce takımı çalıştıran ve deplasmanda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Tamer Tuna’ya ait olan rekoru da kırarak bu alanda da kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.

Şahin, geçen sezon Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Altay, Alanyaspor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarını kaybetmeyerek deplasmanda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, bu sezon ilk deplasman maçında da Ümraniyespor’u yenerek bu seriyi 9 maça çıkarmayı başardı.

6 REKORUN TEK SAHİBİ

Fraport TAV Antalyaspor’un futbol sorumlusu Nuri Şahin, geçen sezon teknik direktör Ersun Yanal’ın ardından göreve gelmesiyle kulüp tarihinde puan, gol, yenilmezlik, bir devrede en yüksek puanı toplama, sahasında yenilmezlik serisi ve deplasmanda yenilmezlik serisi rekorunu kırmayı başardı.

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#Antalyaspor#Süper Lig#Nuri Şahin

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