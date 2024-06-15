Nuri Şahin, 35 yaşında dünya devinin başına geçti

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Türk teknik direktör Nuri Şahin’in takımın başına getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Şahin’in Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken ve sportif direktör Sebastian Kehl ile yapılan görüşmeler sonunda imzayı attığı ve 2027’ye kadar takımın başında yer alacağı belirtildi. Nuri Şahin, Beşiktaş’ın da teknik direktör adayları arasında yer alırken Başkan Hasan Arat, kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak anlaşma sağlanamamıştı.

ANTRENÖRLÜĞE ANTALYASPOR’DA BAŞLAMIŞTI

Dortmund’un teknik direktörlüğüne getirildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Şahin, “Benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. BVB’deki görevimi dört gözle bekliyorum. Başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız.” dedi. Teknik direktörlük kariyerine 2022’de Antalyaspor’da başlayan Nuri Şahin, bu sezonun devre arasında Dortmund’da Edin Terzic’in yardımcılığına getirilmişti.

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RİCKEN: ŞAHİN BİZİM İÇİN EN DOĞRU TERCİH

Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Nuri Şahin’le ilgili, “Kendisini son birkaç yıldır antrenörlük kariyerine hazırladı. Eski takım arkadaşları olarak, güven ve hırs ruhu içinde birlikte çalışacağız. Hem oyuncu hem de yardımcı antrenör olarak kulübü, personeli ve Dortmund DNA’sını iyi biliyor. Bizim için en doğru tercih” derken, sportif direktörü Sebastian Kehl şunları söyledi: “Oyuncu ve yardımcı antrenör olarak edindiği deneyimlerden BVB’nin nasıl çalıştığını ve başarının nasıl geldiğini biliyor.”