Nuray Levent kimdir kaç yaşında nereli? Milli halterci Nuray Levent'in hayatı hakkında bilgiler

Nuray Levent'in hayatı ve biyografisi Avrupa Şampiyonluğunun ardından merak konusu oldu. Bayanlar 64 kiloda yarışan Nuray Levent, koparmada 96 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda ise 214 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.21 yaşında olan Nuray Levent, 2019 Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası içinde Bükreş , Romanya, o koparmada gümüş madalya ve silkmede bronz madalya ile ülkeye geri dönmüştü.
Nuray Levent 8 Mayıs 2000 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden tek kadın haltercidir. Milli halterci 2016 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarıştı. Fiji , Suva'da düzenlenen 2019 Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda koparma, silkme ve toplam 64 kg'da bronz madalya kazandı.
2019 Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası içinde Bükreş , Romanya, o koparmada gümüş madalya ve silkmede bronz madalyanın sahibi oldu ve böylece 64 kg bölünme toplamda gümüş madalya aldı.