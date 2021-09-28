Nuray Levent kimdir kaç yaşında nereli? Milli halterci Nuray Levent'in hayatı hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksekCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksek#Koronavirüs
Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Erdoğandan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıtErdoğan'dan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıt#Kabine Toplantısı
Kritik zirve öncesi BMye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyorKritik zirve öncesi BM'ye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyor#Nikos Anastasiadis
Trabzonspora Alanyaspordan zirve çelmesiTrabzonspor'a Alanyaspor'dan zirve çelmesi#Trabzonspor
Ajanslar acil koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulunduAjanslar 'acil' koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulundu#R. Kelly
Duruşmaya damga vuran sözler Bunlar ailecek katilDuruşmaya damga vuran sözler! 'Bunlar ailecek katil'#Pınar Gültekin
Pfizerden heyecanlandıran açıklama Denemeler başladıPfizer'den heyecanlandıran açıklama! Denemeler başladı#Koronavirüs
Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu olduMilli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu!#Nuray Levent
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
HABERLERSpor Arena Haberleri

Nuray Levent kimdir kaç yaşında nereli? Milli halterci Nuray Levent'in hayatı hakkında bilgiler

#Nuray Levent#Avrupa Halter Şampiyonası#Halter
Nuray Levent kimdir kaç yaşında nereli Milli halterci Nuray Leventin hayatı hakkında bilgiler

Milli halterci Nuray Levent'in hayatı, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda gösterdiği başarının ardından gündeme geldi. Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden şampiyonada Nuray Levent, 3 altın madalya kazanıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Geçtiğimiz yaz düzenlenen Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden tek kadın halterci olan Nuray Levent, daha önce bir çok uluslararası yarışmada başarı elde etti. Peki, Nuray Levent kimdir kaç yaşında? İşte, Milli halterci Nuray Levent'in hayatı ve biyografisi.

Haberin Devamı

Nuray Levent'in hayatı ve biyografisi Avrupa Şampiyonluğunun ardından merak konusu oldu. Bayanlar 64 kiloda yarışan Nuray Levent, koparmada 96 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda ise 214 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.21 yaşında olan Nuray Levent, 2019 Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası içinde Bükreş , Romanya, o koparmada gümüş madalya ve silkmede bronz madalya ile ülkeye geri dönmüştü.

NURAY LEVENT KİMDİR?

Nuray Levent 8 Mayıs 2000 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden tek kadın haltercidir. Milli halterci 2016 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarıştı. Fiji , Suva'da düzenlenen 2019 Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda koparma, silkme ve toplam 64 kg'da bronz madalya kazandı.

2019 Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası içinde Bükreş , Romanya, o koparmada gümüş madalya ve silkmede bronz madalyanın sahibi oldu ve böylece 64 kg bölünme toplamda gümüş madalya aldı.

Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu

Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nuray Levent#Avrupa Halter Şampiyonası#Halter