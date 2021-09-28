Nuray Levent kimdir kaç yaşında nereli? Milli halterci Nuray Levent'in hayatı hakkında bilgiler

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Nuray Levent'in hayatı ve biyografisi Avrupa Şampiyonluğunun ardından merak konusu oldu. Bayanlar 64 kiloda yarışan Nuray Levent, koparmada 96 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda ise 214 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.21 yaşında olan Nuray Levent, 2019 Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası içinde Bükreş , Romanya, o koparmada gümüş madalya ve silkmede bronz madalya ile ülkeye geri dönmüştü.

NURAY LEVENT KİMDİR?

Nuray Levent 8 Mayıs 2000 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden tek kadın haltercidir. Milli halterci 2016 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarıştı. Fiji , Suva'da düzenlenen 2019 Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda koparma, silkme ve toplam 64 kg'da bronz madalya kazandı.

2019 Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası içinde Bükreş , Romanya, o koparmada gümüş madalya ve silkmede bronz madalyanın sahibi oldu ve böylece 64 kg bölünme toplamda gümüş madalya aldı.