Numarasını paylaşan Sharapova rekor kırdı! 40 saatte...

Tenis kariyerini noktalayan Maria Sharapova, karantina günlerinde hayranlarına telefon numarasını vermiş ve bu durum gündem olmuştu.

32 yaşındaki Rus yıldız, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını ifade etti. Karantina günlerini Amerika'da değerlendiren Sharapova, hayranlarından 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını duyururken yaptığı paylaşımda, "Evet, size özel bir numara aldım. Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece 'Merhaba' yazabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Eski Rus tenisçi 310-564-7981 olan telefon numarasını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Sharapova, 2016 yılında doping itirafı yapmış ve ceza almıştı.