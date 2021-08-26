N'Sakala'nın sağlık durumu nasıl bu hafta forma giyecek mi?

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü, Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep'te ani bilinç kaybı yaşadığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ligin 2. haftasında Gaziantep'te oynanan maçta aniden yere yığılan ve hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın durumu ile ilgili olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ülkü, "Cumartesi günü oynanan müsabaka sırasında N'Sakala'yı ani bilinç kaybı nedeniyle Gaziantep'teki hastanede takip ve müşahede altına almıştık. Oyuncumuz pazartesi günü sponsor hastanemize transfer edildi. Ani bilinç kaybı durumunun altında yatan sebepleri araştırmak için yetkin hocalardan oluşan bir kurul oluşturduk." diye konuştu.

"Genel sağlık durumu gayet iyi"

Kardiyoloji, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarının yer aldığı kurulda çeşitli incelemelerin yapıldığını söyleyen Ülkü, şunları kaydetti:

"Detaylı analizlerin ardından oyuncunun kardiyolojik ve nörolojik siteminde yapısal bir problem olmadığını, kalbin ya da beynin fonksiyonel çalışmalarını etkileyecek sorun olmadığını gördük. Oyuncunun yaşadığı ani bilinç kaybı sürecinin, herkesin, her sporcunun risk altında olduğu, zaman zaman yaşayabileceği fizyolojik süreçler nedeniyle gerçekleştiğine kanaat getirdik. Dolayısıyla oyuncumuzu da dün hastaneden taburcu ettik. Taburculuk sonrasında yakın takip, destekleyici tedavi ve istirahat tedavilerini uyguluyoruz. Genel sağlık durumu gayet iyi. N'Sakala'ya bırakırsak bir an önce antrenmana çıkmak isteyecek kadar istekli. Tedbir amaçlı olarak gözlemlerimiz devam edecek. Milli takım arasını da kullanarak yavaş yavaş sahaya adaptasyon çalışmalarına sokarak antrenmanlara döndürmek istiyoruz."

Ülkü, N'Sakala'nın ailesinde, yaşanan probleme sebep olabilecek bir rahatsızlık olmadığını ve siyah-beyazlı futbolcunun kariyerinin bitmesiyle alakalı bir durumun olmadığını söyledi.

Ülkü ayrıca futbolcuları aşı olmaya zorlamadıklarını ancak tavsiye ettiklerini kaydetti.