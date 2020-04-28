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GeriFutbol N'Sakala'nın Beşiktaş'tan kazanacağı yıllık ücreti belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

N'Sakala'nın Beşiktaş'tan kazanacağı yıllık ücreti belli oldu!

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N'Sakala'nın Beşiktaş'tan kazanacağı yıllık ücreti belli oldu!
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Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna katmasına kesin gözle bakılan Fabrice N'Sakala'ya vereceği yıllık ücret belli oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın transfer döneminde ilk takviyesi olmasına kesin gözüyle bakılan Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, sezon sonunda Akdeniz ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'a imza atmak için de artık geri sayıma geçti. Hatırlanacağı üzere başarılı futbolcu, Kara Kartal ile ilk görüşmede 1 milyon Euro' ya el sıkışsa da yönetimin indirim ricası sonrasında yıllık 750 bin Euro'ya evet demişti.

Beşiktaş formalı paylaşım yapmıştı

Fabrice N'Sakala, bir takipçisinin kendisine Beşiktaş forması giydirdiği görseli kişisel hesabından story atmış ve Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

NSakalanın Beşiktaştan kazanacağı yıllık ücreti belli oldu

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