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Futbol
Haber Giriş: 24.06.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

N'Sakala'dan sonra Junior Fernandes de geliyor | Beşiktaş Son Dakika Transfer Haberi

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N'Sakala'dan sonra Junior Fernandes de geliyor | Beşiktaş Son Dakika Transfer Haberi
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Caner Erkin'in yerini Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile dolduracak olan Beşiktaş, bir transfer için daha kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar'ın Fernandes için temaslarını hızlandırdığı ve 26 Temmuz'da sözleşmesi bitecek yıldız oyuncuyu kadroya katacağı öğrenildi.

Bir süredir Beşiktaş ile yollarını ayıracağı konuşulan Caner Erkin'in menajeri açıklama yaparak, deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı takıma veda edeceğini duyurmuştu. Siyah-beyazlılar Caner'in boşluğunu ise Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile dolduruyor. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı.

Taraftarlara br müjde daha geldi... Beşiktaş N'Sakala'dan sonra yine bir Alanyasporlu yıldızı renklerine bağlıyor. Diaby ile yeni anlaşma yapmayacak olan siyah-beyazlı yönetim Tyler Boyd'u kiralık olarak göndermeyi planlarken bu boşluğu Alanyasporlu Junior Fernandes ile doldurmayı planlıyor.

Şilili futbolcu Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda transfer olurken başarılı bir grafik çizdi. Fernandes için Beşiktaş'ın temaslarını hızlandırdığı ve 26 Temmuz'da bitecek olan sözleşmesinin ardından bu oyuncuyu kadroya katacağı öğrenildi.

Hücum anlamında sıkıntılı olan Beşiktaş, bu transferle birlikte bonservis bedeli de ödememiş olacak.

Şilili futbolcuyla Alanyaspor'da çalışan teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede bu oyuncunun alınmasını talep ettiği ortaya çıktı. Fernandes bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol 6 asistle oynadı. (Takvim)

NSakaladan sonra Junior Fernandes de geliyor | Beşiktaş Son Dakika Transfer Haberi

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