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Novak Djokovic'ten açıklama: Pozitif test sonucum...

#Djokovic#Avustralya Açık#Avustralya
Novak Djokovicten açıklama: Pozitif test sonucum...

Ünlü tenisçi Novak Djokovic, Avustralyada mahkeme kararını beklediği sırada, aralık ayında Covid pozitif olup bir etkinliğe maskesiz katıldığını gösteren fotoğraflarının ortaya çıkıp basında yer alması ve sunduğu seyahat beyannamesi ile ilgili yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

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Djokovic yapığı yazılı açıklamada, pozitif PCR Covid testi sonucuna kadar aralık ayındaki etkinleri ve bu etkinliklere katılımı hakkında yayılan yanlış bilgileri ele almak istediğini belirterek, "14 Aralık’ta Belgrad’da bir basketbol maçına katıldım ve ardından birkaç kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Hiçbir Covid semptomum olmamasına rağmen, 16 Aralık’ta hızlı bir antijen testi yaptırdım bu da negatifti ve dikkatli olmak adına aynı gün resmi ve onaylı bir PCR testi de yaptırdım. Ertesi gün Belgrad’da çocuklara ödül vermek için bir tenis etkinliğine katıldım ve etkinliğe gitmeden önce hızlı bir antijen testi yaptırdım ve sonuç negatifti. Asemptomatiktim ve iyi hissediyordum ve etkinlik sonrasına kadar pozitif bir PCR testi sonucu bildirimi almadım" ifadelerini kullandı.

"RÖPORTAJI YAPMAM BİR HATAYDI"

Herkesin güvenliğini sağlamak için çok uğraştığını ve test yükümlülüklerine uyduğunu vurgulayan Djokovic, "Ertesi gün, 18 Aralık’ta, uzun süredir devam eden L’Equipe röportajı ve fotoğraf çekimi sözümü yerine getirmek için Belgrad’daki tenis merkezimdeydim. L’Equipe röportajı hariç diğer tüm etkinlikleri iptal ettim. Gazeteciyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğim için devam edip röportajı yapmak zorunda hissettim. Ancak fotoğrafımın çekildiği süre dışında sosyal mesafeyi koruduğumdan ve maske taktığımdan emin oldum" açıklamasını yaptı. Röportajdan sonra kendini izole etmek için eve gittiğini ifade eden ünlü tenisçi, bunun bir ’muhakeme hatası’ olduğunu ve söz konusu röportajı gerçekleştirmek yerine yeniden planlaması gerektiğini kabul etti.

"YANLIŞ KUTU İŞARETLENDİ"

Öte yandan seyahat beyannamesi ile ilgili yaşanan gelişmeyi ’insani hata’ olarak nitelendiren ve bunun kasıtlı yapılmadığını ifade eden Djokovic, söz konusu belgenin kendisi adına ekibinden bir kişi tarafından sunulduğunu, ayrıca bunu da ülkeye gelişinde göç yetkililerine söylediğini ve belgeyi dolduran kişinin Djokovicin ülkeye gelmeden önceki seyahatiyle ilgili ’yanlış kutuyu’ işaretlemekle ilgili idari hata için özür dilediğini belirtti.

"AVUSTRALYA HÜKÜMETİNE EK BİLGİLER SAĞLANDI"

Ayrıca ekibinin, bu konuyu açıklığa kavuşturmak için Avustralya hükümetine ek bilgiler sağladığını ve konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağını açıklayan Djokovic, Avustralya Açıkta oynamanın bir ayrıcalık olduğunu ve dünyanın en iyi oyuncularına karşı rekabet etme fırsatına sahip olmak istediğini ifade etti.

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