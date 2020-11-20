Novak Djokovic yarı finalde!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı 6. günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 5 numaralı seri başı Zverev karşılaştı.

Djokovic, bir saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Üç maçta iki galibiyete ulaşan Sırp tenisçi, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasının yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile eşleşti. Bir galibiyet, iki mağlubiyete sahip Zverev ise elendi