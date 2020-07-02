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Haber Giriş: 02.07.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Novak Djokovic ve eşinden sevindiren haber! Son koronavirüs testleri negatif...

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Novak Djokovic ve eşinden sevindiren haber! Son koronavirüs testleri negatif...
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Teniste erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

Djokovic'in basın ekibinden yapılan açıklamada, 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Djokovic ve eşinin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kendilerini karantinaya aldıkları ve bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 10 gün önce yapılan testlerde çocuklarının negatif çıktığı da anımsatıldı.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'a katılan Bulgar Grigor Dimitrov ve Hırvat Borna Coric'in koronavirüse yakalamasının ardından test yaptıran 33 yaşındaki Djokovic, sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu.

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Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki'nin de koronavirüse yakalanmasının ardından, 13-14 Haziran'da Sırbistan'da gerçekleştirilen Adria Tur'un Hırvatistan finali ile Bosna Hersek ayağı iptal edilmişti.

 

 

Novak Djokovic ve eşinden sevindiren haber Son koronavirüs testleri negatif...

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