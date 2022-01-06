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Teniste tek erkekler dünya 1 numarası olan Novak Djokovic, Salı günü yaptığı paylaşımla uzun zamandır soru işareti durumunda olan 'Aşı zorunluluğu olan Avustralya Açık'a katılacak mı? konusuna son nokta koymuş ve 'tıbbi muafiyet'le turnuvaya katılma izni aldığını ve Melbourne'e doğru yola çıkacağını duyurmuştu.

Bu açıklama, soru işaretlerini kaldırmadı, dahası uluslararası bir krizin de başlangıcı oldu.

VICTORIA EYALETİ VE AVUSTRALYA AÇIK'IN KARARI TEPKİ ÇEKTİ, HÜKÜMET KARŞI ÇIKTI

Avustralya Açık'ın düzenlendiği Melbourne şehrinin bulunduğu Victoria eyaleti ve Avustralya Açık yönetimi, aşısız sporcuların turnuvaya katılabilmesi için 'tıbbi muafiyet' protokolü hazırladı. Bu protokole göre aşısız sporcular, neden aşı olmadıklarını tıbbi gerekçeleriyle iki bağımsız kuruma sunup, olumlu karar çıkması halinde tıbbi muafiyet alarak turnuvaya katılabilecekti. Bu şansı değerlendiren Novak Djokovic, tıbbi muafiyet aldığını ve Avustralya Açık'a katılacağını açıkladı.

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Victoria eyaleti ve Avustralya Açık'ın ortaklaşa aldığı tıbbi muafiyet kararına ilk tepki, Avustralya İçişleri Bakanı'ndan geldi. İçişleri Bakanı Karen Andrews, yaptığı açıklamada; "Ülkemize giriş yapacak herkesin uyması gereken kurallar bellidir. Victoria eyaleti ve Avustralya Açık yönetiminin aşısız sporcularla ilgili muafiyet izni vermiş olması, bu sporcuların ve ekiplerinde bulunan kişilerin Avustralya sınırından geçebileceği anlamına gelmiyor. 15 Aralık 2021'de alınan son karar gereği tam aşılı insanlar ülkemize giriş yapabilmekte ve karantinaya girmeden dolaşım hakkı alabilmekte. Aşı yaptırmamış kişilerin neden aşı yaptırmadıklarını tıbbi bir kanıtla hükümetimize bildirmeleri gerekmektedir. Avustralya hükümeti olarak bu konudaki kararlılığımızı yenilemek isteriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Andrews'in bu açıklaması, Djokovic krizinin büyüyeceğinin göstergesiydi.

HAVALİMANINDA BİR ODAYA ALINDI SAATLERCE SORGULANDI! TELEFONA BİLE İZİN VERİLMEDİ

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Başına geleceklerden habersiz olan Novak Djokovic, Melbourne'de uçağından indi ve ülkeye giriş için vize masasındaki sıraya girdi. Avustralya Sınır Güvenliği Kurumu yetkilileri, Novak Djokovic'i vize sırasından çıkarıp özel bir odaya aldı. 34 yaşındaki yıldız tenisçinin yaklaşık 8 saatlik bekleyişi başlamış oldu.

Basına düşen ilk haberlerde Djokovic'in ekibinin yanlış vize başvurusu yaptığı yönündeydi.

Vakit geçtikçe, Djokovic'in ülkeye giriş ihtimalinin azaldığı yönünde yorumlar yapılıyordu.

Novak Djokovic'in sorgu odasında telefonunu kullanmasına dahi izin verilmediği ifade edildi.

İLK AÇIKLAMA BABASINDAN GELDİ

Sorgu odasında 5 saati geçirmesinin ardından Djokovic cephesinden ilk ve sert açıklama baba Srdjan Djokovic'tek geldi. Baba Djokovic, "Oğlumu 5 saat esir tutuyorlar. Bu özgürlükçü dünya için bir mücadeledir, bu sadece Novak için değil, tüm dünya için bir mücadeledir! Yarım saat içinde gitmesine izin vermezlerse sokaklara döküleceğiz, bu herkesin kavgası." diyerek yetkililere tepki gösterdi.

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AVUSTRALYA BAŞBAKANI AÇIKLAMA YAPTI: DJOKOVIC İÇİN ÖZEL BİR KURAL YOK

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Koronavirüs vakalarıyla ilgili konuların görüşüldüğü bir toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Djokovic'in ülkeye girişiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Morrison, Avustralya Açık yönetiminin verdiği tıbbi muafiyetin aksine Djokovic'in ülkeye girip giremeyeceğinin henüz belli olmadığını belirtti.

"Sunumunu ve sunduklarını destekleyen kanıtları göstermesini bekliyoruz" diyen Morrison, "Eğer kanıtları yetersizse, işte o zaman hiç kimseden farklı muamele görmeyecek ve bir sonraki uçakla evine gidecek. Novak Djokovic için hiçbir özel kural olmamalı. Yeterli kanıtlar sunarsa elbette tıbbi muafiyet alabilir ancak bu istisnaya hak kazanması, tamamen sunacaklarına bağlı" ifadelerini kullandı.

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SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI DA TOPA GİRDİ

Sorgu sırasında Djokovic ile görüşen ilk kişi olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de, yıldız tenisçinin uzun süre havalimanında bekletilmesine şu sözlerle tepki gösterdi;

"Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz."

8 SAAT SONRA SINIR DIŞI KARARI

Yaklaşık 8 saat havalimanında bekleyen Novak Djokovic’in vizesi, Avustralya’daki sınır kuvvetlerine yeterli kanıt sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Yetkililer, sınır dışı edilen Sırp rakete ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirdi.

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Djokovic'in avukatları kararın iptali için resmi başvuruda bulundu.

DJOKOVIC 'SIĞINMACI OTELİ'NE YERLEŞTİRİLDİ

Havalimanındaki bekleyişi son bulan ve vizesi iptal edilen Novak Djokovic, Avustralya hükimeti tarafından kullanılan Park Hotel isimli otele yerleştirildi. Aralık 2020'den bu yana ülkeye gelen yolcuların karantinaya alınması, vize başvurusunda problem olan insanların barınması için kullanılan otelin en ünlü müşterisi Novak Djokovic oldu.

ÖZEL BİR APARTMANA GEÇME TALEBİ REDDEDİLDİ

Djokovic'in otelde geçirdiği ilk gecenin ardından yetkililerin belirleyeceği bir apartman dairesine geçirilmesi yönünde yapılan başvuru reddedildi. Sırp raketin cüzdanı ve diğer bütün eşyaları havalimanında bulunuyor.

KURTLU YEMEKLER, KÜFLÜ EKMEKLER, YANGIN, PROTESTOLAR...

Novak Djokovic'in yerleştirildiği, geceliği 110 dolar olan Park Hotel, son yıllarda kötü olaylarla ülkeye nam salmış durumda. Djokovic'in kullanmasıyla otelin namı dünyaya yayılmış oldu.

Avustralya hükümeti tarafından kullanılan otel, kötü yaşam şartlarıyla dikkat çekiyor. Telegraph'ın haberine göre plastik kaplarda dağıtılan yemeklerin içinden kurt çıkıyor, verilen ekmeklerin çoğu küflü oluyor. Yemek satışı olmadığı için insanlar ya verilen bu yiyecekleri yemek ya da aç kalmak durumunda. Çoğu insanın aç kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Park Hotel'de Araık 2021'de bir yangın çıktığı ve 20 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı da haberde yer alan bir başka detay olarak dikkat çekiyor.

Otelin önünde sığınmacı politikalarını eleştiren insanlar farklı günlerde gösteriler yapıyor.

Novak Djokovic'in yerleşmesiyle ülkede bulunan Sırplar veya Djokovic hayranları, dünya 1 numarası lehine pankartlarını otel önünde açtı.

RAFAEL NADAL'DAN DJOKOVIC AÇIKLAMASI

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ı daha önce 9 kez kazandı. Bu yıl da kazanması halinde Nadal ve Federer ile paylaştığı 'en çok grand slam kazanan erkek tenisçi' rekorunun tek başına sahibi olacak. Üç yıldızın da 20'şer grand slam zaferi bulunuyor.

Federer'in sakatlığı sebebiyle katılmadığı Avustralya Açık'a sakatlığını atlatan Rafael Nadal da katılacak.

Avustralya Açık'a hazırlık olarak yapılan ATP Melbourne 250 turnuvasında Ricardas Berankis'i yenen Nadal'a maç sonu basın toplantısında Djokovic'in durumu soruldu.

Rafael Nadal'ın açıklaması şu şekilde:

Novak bence isteseydi Avustralya Açık'ta sorunsuz olarak oynayabilirdi. Herkes kendi kararını vermekte özgür ama bunun da bazı sonuçları olabiliyor. Elbette bu durumdan hoşlanmadım, Djokovic için de üzgünüm ama bu durum aylar öncesinden biliniyordu. Novak kendi seçimini yaptı.

"LÜTFEN AŞI OLUN"

"Son iki yılda dünyada neler olduğunu gördük. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti, bu hastalıkla yakından savaşan sağlık görevlileri var. Hepsini düşünmemiz gerekiyor."

DJOKOVİC İÇİN BÜYÜK TEHLİKE! 3 YIL VİZE YASAĞI...

Novak Djokovic, avukatları aracılığıyla vize iptal kararına itiraz etti. Pazartesi günü görüşülmesi kararlaştırılan oturumda Sırp raket için son karar verilecek. 34 yaşındaki tenisçi, duruşmaya kadar yerleştirildiği otelde kalacak.

Göçmen hukuku uzmanı Carina Ford, Djokovic'in avukatlarını durumla ilgili daha sakin adımlar atmaya davet etti. Ford, vizesi iptal edilen kişilerin yeniden başvurma ya da süreci uzatma adımlarının kötü sonuçlar doğurabileceğini, Djokovic'e 3 yıl vize yasağı gelebileceğini ifade etti.