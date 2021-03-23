Novak Djokovic şantajın kıyısından döndü! Gizli kamera, 60 bin euro...

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in büyük bir şantajın ucundan döndüğü ortaya çıktı. Model Natalija Scekic, Sırp tenisçi ile birlikte olma karşılığında kendisine bir adam tarafından 60 bin euro önerildiğini açıkladı.

Model Scekic, "Tanıdığım bir iş adamı benimle buluşmak istedi. İş konuşacağımızı düşündüm, işin aslı sonra ortaya çıktı. Benden, Novak Djokovic ile buluşup, onu baştan çıkarmamı ve bunu gizli kamera ile kaydetmemi talep etti. Bunun karşılığında 60 bin euro ödeme alacağımı ve dünyada istediğim bir yere gideceğimi söyledi. Başta şaka olduğunu düşündüm ancak kendisi ciddiydi. Aşağılanmış hissettim, umarım bunu Novak'a yapacak kimseyi bulamamıştır. O gerçek bir aile adamı." açıklamasını yaptı.

2014'ten beri evli olan Djokovic'in eşi Jelene ile birlikte 2 de çocuğu bulunuyor.