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GeriTenis Novak Djokovic, Roger Federer'in rekorunu kırdı! 311 hafta...
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Tenis
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Novak Djokovic, Roger Federer'in rekorunu kırdı! 311 hafta...

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Novak Djokovic, Roger Federer'in rekorunu kırdı! 311 hafta...

Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyerek, İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırdı.

Avustralya Açık'ta geçen ay yaşadığı şampiyonluğun ardından sıralamada geçen haftayı ilk sırada tamamlamayı garantileyen 33 yaşındaki Djokovic, Federer'in 310 haftalık rekorunu egale etmişti.

Sırp raket, bu hafta da zirveyi bırakmayarak erkeklerdeki rekorun tek sahibi oldu.

Novak Djokovic, Roger Federerin rekorunu kırdı 311 hafta...

Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in teniste en uzun süre zirvede kalan sporcu olabilmesi için önünde hala zorlu bir süreç bulunuyor.

Tek kadınlarda Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova (332 hafta) ve Serena Williams (319 hafta), listede Djokovic'in önünde yer alıyor.

Novak Djokovic, Roger Federerin rekorunu kırdı 311 hafta...

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