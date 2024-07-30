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Novak Djokovic, Rafel Nadal'ı geçip 2. tura çıktı

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#Paris2024#Novak Djokovic#Nadal
Novak Djokovic, Rafel Nadalı geçip 2. tura çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 00:51

Sırp Novak Djokovic, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tek erkeklerde İspanyol Rafel Nadal'ı 2-0'la geçerek 2. tura çıktı.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier ve Suzanne Lenglen kortlarında düzenlenen organizasyonda tenisçiler üçüncü tura geçmek için mücadele etti.

Organizasyonda Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafel Nadal, tek erkekler ikinci turunda Philippe-Chatrier Kortu'nda karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Djokovic, üçüncü tura yükseldi.

İspanyol Carlos Alcaraz, Norveçli Casper Ruud, Arjantinli Sebastian Baez, Arjantinli Francisco Cerundolo, Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman Dominik Koepfer ve bireysel sporcu Roman Safiullin üçüncü tura çıkmayı başardı.

- Polonyalı Iga Swiatek üçüncü turda

Polonyalı Iga Swiatek de tek kadınlarda ev sahibi Diane Parry karşısında 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

ABD'li Coco Gauf ise Maria Lourdes Carle karşısında zorlanmayarak 6-1'lik setlerle 2-0 galip geldi ve üçüncü tura yükseldi.

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İtalyan Jasmine Paolini, Çek Barbora Krejcikova, Alman Angelique Kerber, Yunan Maria Sakkari, ABD'li Danielle Collins, Hırvat Donna Vekic, ABD'li Emma Navarro, Kanadalı Leylah Fernandez, Colombiyalı Camila Osorio, Çinli Xiyu Wang, Slovak Anna Karolina Schmiedlova, Çinli Qinwen Zheng, Ukraynalı Marta Kostyuk ve Ukraynalı Elina Svitolina üçüncü tura yükselme başarısı gösterdi.

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#Paris2024#Novak Djokovic#Nadal

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