×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Novak Djokovic olimpiyatta bir ilki başardı

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Novak Djokovic#Tenis
Novak Djokovic olimpiyatta bir ilki başardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 19:38

Erkeklerde tarihin en çok grand slam şampiyonluğu yaşayan tenisçi olan Novak Djokovic, kariyerinde ilk kez olimpiyat altın madalyası kazandı.

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic, altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda tek erkeklerde altın madalya mücadelesi yapıldı.

Sırp Novak Djokovic, 2 saat 50 dakika süren mücadelede İspanyol Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Erkeklerde tarihin en çok grand slam (24) şampiyonluğu yaşayan tenisçi olan Novak Djokovic, ilk kez olimpiyat altın madalyası kazanma başarısı gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Novak Djokovic#Tenis

BAKMADAN GEÇME!