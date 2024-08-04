Novak Djokovic olimpiyatta bir ilki başardı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic, altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda tek erkeklerde altın madalya mücadelesi yapıldı.

Sırp Novak Djokovic, 2 saat 50 dakika süren mücadelede İspanyol Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Erkeklerde tarihin en çok grand slam (24) şampiyonluğu yaşayan tenisçi olan Novak Djokovic, ilk kez olimpiyat altın madalyası kazanma başarısı gösterdi.