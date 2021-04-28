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Tenis
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 23:46 | Son Güncelleme:

Novak Djokovic, Madrid Açık'a katılmayacak

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Novak Djokovic, Madrid Açık'a katılmayacak

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, bu yıl düzenlenecek Madrid Açık tenis turnuvasına katılmayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 2-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın tek erkekler kategorisinde Sırp tenisçi Djokovic'in yer almayacağı belirtildi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ve son olarak 2019'da düzenlenen turnuvanın şampiyonu Djokovic'in, 30 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık grand slam turnuvası öncesinde Roma ve Belgrad'da düzenlenecek turnuvalara katılması bekleniyor.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan zaferle ayrılan 33 yaşındaki Djokovic, bu sezon katıldığı Monte Carlo ve Sırbistan açık turnuvalarında finale kalamamıştı.

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