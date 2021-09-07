Novak Djokovic geriden gelerek kazandı! Çeyrek final...

New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının 8. gün maçları tamamlandı.



Tek erkeklerde turnuvayı 3 kez kazanan Novak Djokovic, dünya 99 numarası Jenson Brooksby karşısında ilk seti 6-1 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-2 alarak korttan 3-1 galip ayrıldı.



Oscar Otte'yi 3-1'lik (6-4, 3-6, 6-3, 6-2) skorla eleyen Matteo Berrettini (6 numaralı seribaşı), çeyrek finalde, Wimbledon finalinde yenildiği Djokovic'in rakibi oldu.



- 2019 şampiyonu Andreescu elendi



Tek kadınlarda 2016 finalisti Karolina Pliskova (4), Fransa Açık finalisti Anastasia Pavlyuchenkova'yı (14) 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek son 8 isim arasına girdi.



Fransa Açık'ta yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Maria Sakkari (17), 2019 şampiyonu Bianca Andreescu'yu (6) 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) mağlup ederek çeyrek finalde Pliskova ile eşleşti.