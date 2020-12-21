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GeriTenis Novak Djokovic dünya sıralamasında 300 haftadır zirvede!
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Tenis
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Novak Djokovic dünya sıralamasında 300 haftadır zirvede!

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Novak Djokovic dünya sıralamasında 300 haftadır zirvede!
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Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında 300 hafta zirvede yer almayı başaran ikinci tenisçi oldu.

Son olarak kariyerinin 17. grand slam şampiyonluğuna ulaştığı şubat ayında sona eren Avustralya Açık'ı kazanmasının ardından ilk sıraya yerleşen 33 yaşındaki tenisçi, tek erkekler dünya sıralamasının zirvesinde kariyeri boyunca 300. haftasına ulaştı.

İspanyol Rafael Nadal'ın önünde zirvede yer almaya devam eden Djokovic, tek erkekler tenis tarihinde İsviçreli Roger Federer'den sonra bunu başaran ikinci tenisçi oldu.

Djokovic, gelecek yıl mart ayına kadar bu başarısını sürdürmeye devam ederse Federer'in 310 haftalık rekorunu geride bırakarak tek erkekler dünya sıralamasında en uzun süre zirvede kalan tenisçi olacak.

 

Novak Djokovic dünya sıralamasında 300 haftadır zirvede

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