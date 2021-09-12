Novak Djokovic Daniil Medvedev maçı ile Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon isim belli olacak. Karşılaşma ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Novak Djokovic Daniil Medvedev maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, o bilgiler

NOVAK DJOKOVİC DANİİL MEDVEDEV MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Novak Djokovic Daniil Medvedev maçı, 12 Eylül Pazar günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşma Eurosport ekranlarında canlı izlenebilecek. Eurosport, Digiturk 71, D Smart 75, Kablo TV 225, Tivibu 71, Turkcell TV+ 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.