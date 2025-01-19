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Novak Djokovic çeyrek finalde

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#Avustralya Açık#Djokovic#Tenis
Novak Djokovic çeyrek finalde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 15:05

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve Alman Alexander Zverev çeyrek finale kaldı.

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam seansında 4. tur maçları tamamlandı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı), Çek Jiri Lehecka'yı (24) 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi. Djokovic, Avustralya Açık'ta 15. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

İlk grand slam zaferini hedefleyen Alexander Zverev (2) ise Fransız Ugo Humbert (14) karşısında 6-1, 2-6, 6-3 ve 6-2 sona eren setlerle 3-1 galip geldi.

Çeyrek finalde Djokovic, İspanyol Carlos Alcaraz (3) ile eşleşirken Zverev ise ABD'li Tommy Paul'un (12) rakibi oldu.

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#Avustralya Açık#Djokovic#Tenis

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