Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta finale yükseldi!

Teniste tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, elemelerden gelerek yarı finale yükselen ve müthiş bir turnuvaya imza atan 27 yaşındaki Rus raket Aslan Karatsev'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setler sonucu 3-0 yendi ve finale yükseldi.

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta 9. kez finale yükseldi. Sırp tenisçi daha önce çıktığı 8 finalde de zafere uzanmıştı.

Djokovic'in finaldeki rakibi, Daniil Medvedev(Rusya) - Stefanos Tsitsipas(Yunanistan) yarı finalinin galibi olacak.

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