×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Novak Djokovic ameliyat edildi! 'Hala zorlanıyorum ama...'

Güncelleme Tarihi:

#Novak Djokovic#Tenis#Ameliyat
Novak Djokovic ameliyat edildi Hala zorlanıyorum ama...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 13:53

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası olan Sırp raket Novak Djokovic, menisküs ameliyatı olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde çeyrek finale yükseldiği Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam turnuvasından sağ dizindeki sakatlık nedeniyle çekilen Sırp tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Gözden KaçmasınGolden Boy 2024te tam 4 Türk var Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...Golden Boy 2024'te tam 4 Türk var! Liste açıklandı: Arda Güler, Kenan Yıldız...Haberi Görüntüle

Djokovic, açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"Geçtiğimiz günlerde son maçımda menisküs yırtığı yaşadıktan sonra zor bir karar vermek zorunda kaldım. Hala zorlanıyorum ama ameliyatın iyi gittiğini size duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yanımda olan doktor ekibine ve hayranlarımdan aldığım büyük desteğe minnettarım. Sağlıklı ve formda olmak, mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım."

Novak Djokovic ameliyat edildi Hala zorlanıyorum ama...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Novak Djokovic#Tenis#Ameliyat

BAKMADAN GEÇME!