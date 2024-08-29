Novak Djokovic, ABD Açık'ta 3. tura yükseldi

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler ve kadınların 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka 3. tura yükseldi.

New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 3. gününde oynanan 2. tur maçları tamamlandı.

ABD Açık'ta 4 olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğuna sahip Sırp tenisçi Djokovic, vatandaşı Laslo Djere ile karşılaştı. Son şampiyon Djokovic, setlerde 2-0, üçüncü sette de 2-0 üstün durumdayken rakibinin maçtan çekilmesiyle tur atladı.

Rus tenisçi Andrey Rublev (6 numaralı seribaşı), Fransız Arthur Rinderknech karşısında 4-6, 5-7, 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-2 galip geldi.

Norveçli Casper Ruud (8), Fransız Gael Monfils'i 3-1 (6-4, 6-2, 2-6, 7-6) ve Bulgar Grigor Dimitrov (9), Avustralyalı Rinky Hijikata'yı 3-0 (6-1, 6-1, 7-6) yenerek yoluna devam etti.

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- Sabalenka ve Gauff tur atladı

Tek kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka (2) ve son şampiyon ABD'li Coco Gauff (3), rakiplerini geçerek 3. tura kaldı.

Sabalenka, İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-3 ve 6-1, Gauff ise Alman Tatjana Maria'yı 6-4 ve 6-0 biten setlerle 2-0 yendi.

Rumen tenisçi Elena-Gabriela Ruse ise bu yılın Wimbledon şampiyonu Çek Barbora Krejcikova'yı (8) 6-4 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek günün sürprizine imza attı.