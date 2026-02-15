Nottingham Forest'ın başına geçen Vitor Pereira, Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Sean Dyche'dan boşalan teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz günlerde Vitor Pereira ile anlaşma sağlamıştı.

1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Nottingham Forest'ı kümede tutacağına inanan Portekizli teknik adam, gelecek sezonun kadro planlaması için de kolları erkenden sıvadı.

Fanatik'in İtalyan gazetesi Il Gazzettino'dan aktardığı habere göre; Nottingham Forest, Galatasaray'da kiralık forma giyen ve bonservisi Napoli'de bulunan Noa Lang'a talip oldu.

Noa Lang'ın Galatasaray kariyerine harika bir başlangıç yaptığı vurgulanan haberde, Nottingham Forest'ın yanı sıra Atalanta'nın da oyuncunun peşinde olduğu aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu için Galatasaray 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda bu bedeli ödeyerek Lang'in bonservisini Napoli'den alabilir.

PERFORMANSI

Lang, 3 kez giydiği Galatasaray formasıyla 213 dakika sahada kalırken 1 asist üretti.