×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Nottingham Forest'ın başına geçen Vitor Pereira, Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Vitor Pereira
Nottingham Forestın başına geçen Vitor Pereira, Galatasarayın yıldızını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 14:46

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Sean Dyche'dan boşalan teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz günlerde Vitor Pereira ile anlaşma sağlamıştı.

1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Nottingham Forest'ı kümede tutacağına inanan Portekizli teknik adam, gelecek sezonun kadro planlaması için de kolları erkenden sıvadı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Juventus maçı öncesi Okan Burukun forvet kararsızlığıGalatasaray'da Juventus maçı öncesi Okan Buruk'un forvet kararsızlığı!Haberi görüntüle

Fanatik'in İtalyan gazetesi Il Gazzettino'dan aktardığı habere göre; Nottingham Forest, Galatasaray'da kiralık forma giyen ve bonservisi Napoli'de bulunan Noa Lang'a talip oldu.

Noa Lang'ın Galatasaray kariyerine harika bir başlangıç yaptığı vurgulanan haberde, Nottingham Forest'ın yanı sıra Atalanta'nın da oyuncunun peşinde olduğu aktarıldı.

Nottingham Forestın başına geçen Vitor Pereira, Galatasarayın yıldızını istiyor

Haberin Devamı

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu için Galatasaray 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda bu bedeli ödeyerek Lang'in bonservisini Napoli'den alabilir.

PERFORMANSI

Lang, 3 kez giydiği Galatasaray formasıyla 213 dakika sahada kalırken 1 asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Vitor Pereira

BAKMADAN GEÇME!