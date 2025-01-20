Nottingham Forest taraftarından ilginç hakem protestosu: VAR'a giden Anthony Taylor'a kredi kartı ve cüzdan uzattılar

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Stadyumlarda taraftarların hakemlere sert tepkiler verdiğini görmek futbolu yakından takip edenler için alışılageldik bir durumdur.

Ancak dün oynanan Nottingham Forest - Southampton maçında ev sahibi ekibin taraftarlarından karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor'a yönelik komik bir protesto geldi.

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KREDİ KARTLARINI GÖSTERDİLER

Karşılaşmanın 65. dakikasında Nikola Milenkovic, Nottingham Forest'ı 4 - 1 öne geçiren golü rakip filelere gönderdi. Kırmızı beyazlı taraftarlar bu golün sevincini yaşarken Anthony Taylor, VAR hakemi tarafından pozisyonu incelemesi için çağrıldı.

İngiliz hakem pozisyonun tekrarını izlemek için stadyumda bulunan monitöre doğru ilerlerken Nottingham Forest taraftarları ceplerinden cüzdanlarını çıkarttı ve Taylor'a kredi kartlarını gösterdi. Bu anlar İngiliz sosyal medyasında çok konuşuldu.

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GOL İPTAL EDİLDİ

Ancak ev sahibi ekibin taraftarlarının bu protestosu Taylor'ın kararı üzerinde etkili olmadı. Yapılan VAR incelemesinin ardından Milenkovic'in golü ofsayt sebebiyle iptal edildi.

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NOTTINGHAM FOREST KAZANDI

Milenkovic'in sayılmayan golü her ne kadar maçın önüne geçmiş gibi gözükse de karşılaşmayı Nottingham Forest 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Elliot Anderson, Callum Hudson - Odoi ve Chris Wood atarken Southampton'ın gollerini Jan Bednarek ve Paul Onuachu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Nottingham Forest 3. sıradaki yerini korudu. 6 puanda kalan Southampton ise 20. sırada.