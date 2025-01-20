×
Günlük Egazete © Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Nottingham Forest taraftarından ilginç hakem protestosu: VAR'a giden Anthony Taylor'a kredi kartı ve cüzdan uzattılar

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Anthony Taylor#Nottingham Forest
Nottingham Forest taraftarından ilginç hakem protestosu: VARa giden Anthony Taylora kredi kartı ve cüzdan uzattılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 09:57

İngiltere Premier Lig, ortaya konulan güzel futbol kadar yaşanan saha dışı olaylarla da gündeme damgasını vuruyor. Ligin 22. haftasında oynanan Nottingham Forest - Southampton maçında ev sahibi ekibin taraftarlarının hakem Anthony Taylor'a yaptığı protesto Ada ülkesinde haftanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Haberin Devamı

Stadyumlarda taraftarların hakemlere sert tepkiler verdiğini görmek futbolu yakından takip edenler için alışılageldik bir durumdur.

Ancak dün oynanan Nottingham Forest - Southampton maçında ev sahibi ekibin taraftarlarından karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor'a yönelik komik bir protesto geldi.

Gözden KaçmasınGalibiyet sonrası Fenerbahçeli yıldıza övgü: 170 nabız 17 tansiyonla sakız çiğneyen adamGalibiyet sonrası Fenerbahçeli yıldıza övgü: 170 nabız 17 tansiyonla sakız çiğneyen adamHaberi görüntüle

KREDİ KARTLARINI GÖSTERDİLER

Karşılaşmanın 65. dakikasında Nikola Milenkovic, Nottingham Forest'ı 4 - 1 öne geçiren golü rakip filelere gönderdi. Kırmızı beyazlı taraftarlar bu golün sevincini yaşarken Anthony Taylor, VAR hakemi tarafından pozisyonu incelemesi için çağrıldı.

Nottingham Forest taraftarından ilginç hakem protestosu: VARa giden Anthony Taylora kredi kartı ve cüzdan uzattılar

İngiliz hakem pozisyonun tekrarını izlemek için stadyumda bulunan monitöre doğru ilerlerken Nottingham Forest taraftarları ceplerinden cüzdanlarını çıkarttı ve Taylor'a kredi kartlarını gösterdi. Bu anlar İngiliz sosyal medyasında çok konuşuldu.

Haberin Devamı

GOL İPTAL EDİLDİ

Ancak ev sahibi ekibin taraftarlarının bu protestosu Taylor'ın kararı üzerinde etkili olmadı. Yapılan VAR incelemesinin ardından Milenkovic'in golü ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Gözden KaçmasınMaçtaki 3 kritik pozisyonun 2’si yabancı VAR tarafından çözüldüMaçtaki 3 kritik pozisyonun 2’si yabancı VAR tarafından çözüldüHaberi görüntüle

NOTTINGHAM FOREST KAZANDI

Milenkovic'in sayılmayan golü her ne kadar maçın önüne geçmiş gibi gözükse de karşılaşmayı Nottingham Forest 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Elliot Anderson, Callum Hudson - Odoi ve Chris Wood atarken Southampton'ın gollerini Jan Bednarek ve Paul Onuachu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Nottingham Forest 3. sıradaki yerini korudu. 6 puanda kalan Southampton ise 20. sırada.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Anthony Taylor#Nottingham Forest

BAKMADAN GEÇME!